الخارجية الإيرانية:طهران لن تقدم على أي خطوة خارج إطار الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لن تقدم على أي خطوة خارج إطار الاتفاق النووي الموقع بينها وبين القوى العالمية عام 2015.

وشددت الوزارة، في بيان وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، على رفضها أي تغيير ينال من الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أكد في وقت سابق، عدم إمكانية إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي، ذاكرا أن البيان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشكل محاولة يائسة لتقويض الاتفاق النووي المتين.

وقال "ترامب"، أمس الجمعة، إنه سيمدد تعليق العقوبات على إيران للمرة الأخيرة لإعطاء فرصة لواشنطن وحلفائها الأوروبيين لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.