الليبراليون في السويد يدعمون زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي لتولي منصب رئيس الوزراء

صوت الحزب الليبرالي السويدي لصالح عودة زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي ستيفان لوفين إلى منصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي كان يشغله حتى الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت العام الماضي.

وفي أعقاب إشارة إلى دعم لوفين من جانب حزب الخضر في وقت سابق اليوم الأحد، صوت مجلس أمناء الحزب الليبرالي بواقع 62 صوتا مقابل 30 صوتا لصالح التعاون المقترح مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه لوفين وحزبين آخرين.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان كل قادة الأحزاب غدا الاثنين قبل ترشيح رئيس الوزراء الجديد.

ومن المقرر إجراء تصويت بالثقة يوم الأربعاء المقبل.