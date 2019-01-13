الرئاسة تكشف تفاصيل اجتماع السيسي بالمحافظين والقيادات الشعبية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السياسي بالقيادات الشعبية والنيابية والتنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، استعرض الإنجازات والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «ي إم سي»، مساء السبت، أن الاجتماع تضمن حوارًا مفتوحًا وصريحًا بين الرئيس والقيادات الشعبية بالمحافظة للاستماع إلى مطالبهم.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماعات للرئيس مع قيادات كل المحافظات الـ27 خلال الفترة المقبلة، لمناقشة كل ما يخص المشروعات المستهدف تنفيذها والجهود المبذولة للانتهاء منها، متابعًا أن هذه الاجتماعات ستعقد مرة أو مرتين كل شهر وسيتم الإعلان عن المحافظة المقبلة قبل عقد الاجتماع الخاص بها.

وأشار إلى توجيه الرئيس بتقييم الأراضي المخصصة للجهات الحكومية في الوادي الجديد وإقامة مجمع مميكن موحد يضم مقرات المصالح الحكومية؛ ترشيدا للوقت والجهد على المواطنين وتعظيم موارد المحافظة.