بومبيو يجري محادثات مع الجبير في مستهل زيارته للسعودية

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، مباحثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، تناولت عددا من الموضوعات المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وصل إلى الرياض اليوم الأحد، في زيارة للمملكة العربية السعودية ضمن جولة له في المنطقة.

وأضافت "واس" أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، أجرى محادثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي بحضور سفير المملكة لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، "تناولت الشراكة بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وحضر اللقاء القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في وقت لاحق بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وكان بومبيو أكد في تصريحات صحفية قبيل زيارته إلى الرياض أن علاقة بلاده مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها، وأن السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة، مضيفا: "سنستمر في شراكتنا".

وتابع: "نريد تحالفًا وقوة عربية قادرة على مواجهة التحديات في المنطقة على اختلافها"، مؤكدًا أن "تدمير تنظيم داعش الإرهابي أولوية وسنقوم بذلك بالتعاون مع حلفائنا".

وتأتي جولة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة بهدف طمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.

كان الرئيس ترامب قد أعلن عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، مبررا ذلك بإلحاق الهزيمة بداعش.