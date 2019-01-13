عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى قراهم بريف دير الزور

عادت دفعة جديدة من المهجرين السوريين، اليوم الأحد، عبر ممر الصالحية، إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها بفعل اعتداءات تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف دير الزور، عقب تطهير قراهم وبلداتهم من مخلفات الإرهابيين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عناصر الجيش السوري، بالتعاون مع الجهات المختصة، قامت باستقبال الأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم عبر ممر الصالحية الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية، وتأمين جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم وتقديم الطعام والشراب لهم والرعاية الصحية ريثما تتم إعادتهم بشكل فوري إلى مناطقهم.

وقد عاد منذ بداية الشهر الحالي نحو 800 شخص من المهجرين عبر ممر الصالحية، بينهم عدد من العسكريين الفارين من الخدمة الإلزامية أو المتخلفين عنها من أبناء المحافظة، بعد تسوية أوضاعهم، مستفيدين من مرسوم العفو، تمهيدًا للالتحاق بالقوات والتشكيلات العسكرية، وسط احتفال جماهيري أقيم في قرية الصالحية، بمشاركة فعاليات شعبية وأهلية.