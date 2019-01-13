مسؤول سوري: واثقون من التوصل إلى اتفاق مع الأكراد

قال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان إن الحكومة تأمل في "تكثيف" الحوار مع الجماعات الكردية السورية، مؤكدا في الوقت ذاته ثقة الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع الأكراد.

وقال المسؤول السوري في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، سوسان إن دمشق تنتظر وصول المبعوث الجديد للأمم المتحدة جير بيدرسن إلى البلاد مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعاون معه.

يشار إلى أن الأكراد سعوا إلى وساطة روسية في المحادثات مع الحكومة السورية وذلك في إطار استراتيجيتهم لملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب القوات الأمريكية من البلاد تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب، وذلك بهدف الحيلولة دون وقوع غزو من قبل تركيا، وفقا للقناة.