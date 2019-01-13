نقيب المعلمين ونائب وزير التربية والتعليم يستمعان إلى مشكلات معلمي المنيا

عقد كل من خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم السبت، بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، لقاءً موسعًا مع عدد من معلمي مراكز محافظة المنيا؛ لبحث مشكلاتهم والاطمئنان على أوضاعهم وانتظام سير العملية التعليمية.

حضر الاجتماع، محمد عبدالله أمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية، وحامد الشريف الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية وأمين عام النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، وأحمد محمد أحمد نقيب المعلمين بملوي، ومحمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وأعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية للمعلمين بالمنيا، وأعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض نقيب معلمي مصر عددا من مشكلات نقابة المعلمين بالمنيا مع وكيل الوزارة بالمحافظة ومنها استبعاد ممثل النقابة في لجنة المقابلات للترقي بمحافظة المنيا دوناً عن بقية المحافظات، بالإضافة إلى حرمان وظيفة معلم خبير من التقدم لوظيفة مدير مدرسة أو موجه، وحرمان معلم خبير من التقدم لوظيفة مدير إدارة.

وفيما يتعلق بتنقلات المعلمين، انتقد المشاركون بالاجتماع ما اعتبروه "تخبطا" في قرارات النقل أو الندب بين الأحدث تعيننًا والأحدث دخولاً للمدرسة.

وكذلك إصدار قرار بعدم ندب من تجاوز سن الـ55 عاما وتم توقيع هذا القرار من المحافظ ثم الرجوع في هذا القرار بعد العرض على السلطة المختصة مما أدى إلى الضغط على النقابة.

مثلما انتقد المشاركون بالاجتماع، عدم استخدام روح القانون في الحالات المرضية أو السيدات المعيلات، وما وصفوه بـ"التعالي" في التعامل مع المعلمين، وعدم مقابلة معظم المعلمين بمكتبه بحجة الاجتماعات إلا لمجموعة بعينها.

ومن جانبه، قال "الزناتي" إن ما أشيع بمحافظة المنيا عن مشكلات في النقابة الفرعية هو محض كذب ونوع من إحداث البلبلة المفتعلة في أوساط المعلمين، غير مقبول ممن يروجه.

وأشار"الزناتي" إلى أن عدم تنسيق وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا مع النقابة الفرعية للمعلمين في الاجتماعات الهامة سواء مع المحافظ أو غيرها؛ يزيد من حالة الانقسام بين الجانبين، وهو ما لم نتمنى أن يحدث.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمر أن هناك توجيهات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بفتح قنوات اتصال مع المعلمين والنقابة للوقوف على المشكلات الحقيقية للمعلمين، قائلاً: "التقيت مع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية أكثر من مرة، وسنجوب المحافظات مع النقابة لمناقشة قضايا المعلمين والعمل على حلهان وذلك لبناء علاقة ثقة بين الدولة وأبنائها من خلال التواصل المباشر مع المعلمين دون وسيط".

وأوضح "عمر" أن الوزارة لديها خطة طموحة لإصلاح أحوال المعلمين والمنظومة التعليمية ككل، تلك الخطة تتم بالتعاون مع نقابة المهن التعليمية والمؤسسات الرسمية الشريكة للوزارة في هذا الشأن.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم استبعاد المعلمين من لجنة اختيار القيادات في عهد الإخوان، إلا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما يمكن إصلاحه في حدود القانون، لافتاً إلى أن القرارات الوزارية التي تؤثر على العملية التعليمية بشكل سلبي ستقوم الوزارة بتعديلها.

وأشار "عمر" إلى أن الوزارة خصصت لقاءً أسبوعيًا مع المعلمين بديوان الوزارة لبحث أي مشكلات تواجههم، كما تم فتح باب الرد الإلكتروني مع معلمي المحافظات الذين يصعب عليهم التواجد في القاهرة، مضيفاً تم زيارة العديد من المدارس في عدة محافظات ومستمرين في ذلك ليكون هناك اتصال مباشر مع المعلمين.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة أعدت كتابًا دوريًا تم تعميمه على الإدارات والمديريات التعليمية لإدارة الشئون المالية والإدارية في كل مركز أو محافظة بنفس الأسلوب، كما أن هناك كتاب دوري لمعالجة مشكلة التخبط في قرارات الندب أو النقل.

واستجابةً لنقابة المعلمين، كشف "عمر" أن وزارة التربية والتعليم أوقفت الخصم من المشرفين الاجتماعيين، ويجرى الآن إعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لتقنين أوضاعهم.

وشدد نائب الوزير على أن المعلم الخبير لديه أحقية في التقدم لوظيفة مدير أو وكيل إدارة، لافتاً إلى أن هناك فتوى صادرة في شهر مايو 2018 تؤكد ذلك، وسيتم إرسال نسخة من الفتوى لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا لأن هدف الوزارة هو رفع معدل الرضا للمعلمين.

وأوضح عمر أن الوزارة تدرس تقديم بدل نقدي أو توفير وسيلة مواصلات ملائمة للمعلمين الذين تبعد مدارسهم عن محل سكنهم، مضيفاً أن ذلك تم بالفعل في محافظات أسوان ومطروح وجنوب سيناء، ويتم العمل حالياً لتطبيقه في بقية المحافظات.

وشدد على أنه من غير المقبول المعاملة القاسية مع المعلمين، قئلاً : "جميعنا زملاء والمناصب لا تدوم لأحد"، مؤكداً أن النقابة هى الممثل الشرعي للمعلمين في مصر وليس لدينا أي تدخل في الشئون الداخلية للنقابة، والعلاقة التي تربطنا بالنقابة هى خدمة المعلمين فقط.

وكشف نائب الوزير، أن وزارة التربية والتعليم تبحث شراء شقق من الإسكان الاجتماعي للمعلمين في المحافظات أثناء مراقبة وتصحيح ألامتحانات حال كانت استراحاتهم غير آدمية، مؤكداً أنه سيجري جولة لجميع محافظات مصر للتأكد من جاهزية الإستراحات ومدى آدميتها، قائلاً : " إذا لم ترضيني تلك الإستراحات للمعيشة الشخصية فيها لن يجلس فيها المعلمين أيضاً لنا المعلم له مكانة وتقدير كبير عندنا".

وأضاف نائب الوزير، أن وزارة التربية والتعليم تبحث حالياً التكفل بمصروفات إجراء المعلمين للدراسات العليا بكليات التربية، لمساعدتهم في النواحي المهنية، متوجهاً بالشكر في نهاية حديثه لنقابة المعلمين على الدور الخدمي الذي تبذله النقابة من أجل المعلم.