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خليفة ميركل في الحزب الحاكم بألمانيا توصي بتبني سياسة جديدة للهجرة

برلين - أ ش أ
نشر فى : الأحد 13 يناير 2019 - 6:18 م | آخر تحديث : الأحد 13 يناير 2019 - 6:18 م

أوصت أنغريت كرامب كارنباور رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني بتبني سياسة جديدة اتجاه قضية الهجرة، قائلة إنه يتعين على السلطات الأمنية في البلاد أن تصبح أكثر فعالية فيما يتعلق بالهجرة.

وأضافت كارنباور، في حوار مع صحيفة (فيلت أم زونتاج) الألمانية، أن الحزب سيعمل ابتداء من فبراير على تنظيم ورشة عمل بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تلك الورشة سوف تشمل مناقشات عامة حول القرارات التي اتخذت عام 2015.

وتابعت خليفة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "سننظر بمنتهى الحرص والدقة في كل قضايا الهجرة، من حماية الحدود الخارجية إلى إجراءات اللجوء وقوانين الاندماج، وذلك بمساعدة الخبراء الأوربيين، وبالتعاون مع كل من قوات حرس الحدود للتدخل السريع، والمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين.


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