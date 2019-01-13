رئيس وفد الحوثيين: لجنة التنسيق الأممية فى اليمن سبب عدم إحراز تقدم بملف الحديدة

أفاد محمد عبدالسلام، رئيس وفد جماعة أنصار الله الحوثيين والناطق الرسمي باسم الجماعة، اليوم الأحد، بأن رئيس لجنة التنسيق الأممية فى اليمن، باتريك كاميرت، "سبب عدم إحراز أي تقدم في ملف الحديدة (غرب اليمن)".

وقال عبدالسلام، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن عدم التقدم في الحديدة "يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى".

وأضاف: "يبدو أن المهمة أكبر من قدرات رئيس لجنة التنسيق الأممية وما لم يتدارك المبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتن جريفيث، الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر".

وعقد باتريك عددا من الاجتماعات منذ وصوله إلى الحديدة في 23 ديسمبر الماضي، مع أعضاء اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن الحوثيين، وممثلين آخرين عن الحكومة اليمنية، إلى جانب مراقبين دوليين.

ولم تحرز الأطراف المتصارعة حتى اليوم تقدماً ملموسا حول تنفيد اتفاق مشاورات السويد المتعلقة بإعادة الانتشار في ميناء ومدينة الحديدة.