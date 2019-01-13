وزير النفط السعودي يتوقع استعادة أسواق النفط التوازن خلال الربع الأول من العام الجاري



توقع خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن تستعيد أسواق النفط التوازن خلال الربع الأول من العام الحالي، معتبرا أن "أسواق النفط ليست بحاجة إلى اجتماع طارئ لمنظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قبل الاجتماع المقرر عقده في أبريل المقبل.

وأكد الفالح بمنتدى الطاقة العالمي في أبوظبي، التزام السعودية كمورد رئيسي للنفط.

وكشف أن شركة "أرامكو" السعودية بصدد إصدار سندات خلال الربع الثاني من العام الجاري وستكون دون 10 مليارات دولار.

وأكد الوزير السعودي عدم تخلي بلاده عن صدارتها وسياستها الخاصة بالقدرة الاحتياطية الكافية، لدعم استقرار أسواق النفط العالمية من خلال تعزيز الاستثمارات الكبيرة وطويلة الأمد.

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن مراجعة صعودية لاحتياطي النفط والغاز الخاص بالمملكة ،بعد الحصول على شهادة مستقلة أكدت ممارسة أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمهنية.

وتابع: سوق النفط على "المسار الصحيح" وستعود بسرعة إلى التوازن، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين منظمة "أوبك" والشركاء من خارجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأشار الفالح إلى أن السعودية أوفت بالتزامها وتجاوزته حيث قامت بخفض الإنتاج والتصدير قائلا "مع تجسيد التقليص الجديد البالغ 2ر1 مليون برميل يوميا يجب أن نبدأ في رؤية التأثير الذي انعكس إيجابيا في المخزونات وهو المقياس الرئيسي "وبالنظر إلى العوامل الأساسية على المدى الطويل نجد أنه من المتوقع أن يستمر معدل نمو الطلب الصحي في المستقبل".