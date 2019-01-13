لاسارتي:حصدنا 3 نقاط مهمة أمام فيتا كلوب

أبدي الأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بنجاح الفريق في تحقيق الفوز اليوم على فيتا كلوب الكونغولي 2-0 في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «حققنا المطلوب ونجحنا في حصد 3 نقاط هامة في مشوار الفريق بدور المجموعات خاصة وان الفوز اليوم كان هدف رئيسيًا سعينا لتحقيقه منذ الدقيقة الاولي من اللقاء».

وأوضح أن أداء الأهلي في تقدم والمنافسة على المستوي الإفريقي تحتاج الى خبرات وهو ما يتوافر في لاعبي الفريق.

وأشار إلى أنه رفض الدفع بياسر إبراهيم الوافد الجديد في المباراة بشكل أساسي، خاصة أنه لم يتدرب مع الفريق سوى يومين فقط في الوقت الذى قدم فيه كوليبالي أداء مميزا في آخر مباراتين.

وأوضح أنه مازال في مرحلة استكشاف اللاعبين؛ من أجل الاستقرار على التشكيل الأساسي، مؤكدًا أن الأداء يتحسن بمرور الوقت، وأنه سيبحث بعد العودة من الإسكندرية مع جهازه المعاون الأسماء المرشحة لاستكمال القائمة الإفريقية، ودراسة ما إذا كان الفريق في حاجة إلى المزيد من التدعيم من عدمه.