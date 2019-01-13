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طبيب الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة مروان وهشام

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
عمرو فهمي
نشر فى : الأحد 13 يناير 2019 - 12:17 ص | آخر تحديث : الأحد 13 يناير 2019 - 12:17 ص

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مروان محسن مهاجم الفريق شعر خلال لقاء فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بـ«ثقل» في العضلة الأمامية وفقا للتشخيص المبدئي لحالة اللاعب، مضيفا أن اللاعب سيجري أشعة غدا لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق.

وأضاف طبيب الأهلي أن هشام محمد لاعب خط وسط الفريق شعر هو الآخر بـ«ثقل» في العضلة الخلفية، على أن يخضع لفحص طبي في أول مران للفريق يوم الاثنين.

وكان الأهلي قد حقق فوزا مهما على فيتا كلوب بهدفين نظيفين أحرزهما ناصر ماهر وعلي معلول.


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