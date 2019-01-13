الباطن السعودي يقترب من ضم مهاجم المصري

اقترب نادي الباطن السعودي من الحصول على خدمات أحمد جمعة مهاجم النادي المصري على سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر مقابل ٤٠٠ ألف دولار .

ودخل مسئولي الفريق السعودى في مفاوضات جاده مع إدارة المصري عبر خطاب رسمي، وتم عرض ٣٠٠ ألف دولار قيمة إعارة اللاعب إلا أن مجلس إدارة المصري طالب برفع المقابل المالي إلى ٤٠٠ آلف دولار.

وتترقب إدارة المصري موافقة مسؤولي الباطن على زيادة المقابل المطلوب لإرسال البطاقة الدولية.

وكان أحمد جمعه مهاجم الفريق البورسعيدي قد أعلن رغبته في خوض تجربة الاحتراف وعرض الأمر على مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، وتم الموافقه بناء على رغبة اللاعب.

ووضعت إدارة المصري شرطًا الحصول على ٨ مليون جنية قيمة الإعارة.

وكان مسؤولو الباطن قد دخلوا في مفاوضات منذ أكثر من شهرين مع النادي واللاعب أثناء استضافة فريق الباطن ببورسعيد بأحدى المباريات الودية، ولفت جمعه أنظار مسؤولي الباطن وقتها وتجددت المفاوضات السرية الأيام السابقة ويقف زيادة المقابل المالي من ٣٠٠ ألف إلى ٤٠٠ ألف دولار لاتمام صفقة الإعارة.