توزيع 55 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ومدن بني سويف

ذكر المركز الإعلامي لجمعية (الأورمان) أن فرع الجمعية بمحافظة بني سويف بدأ في توزيع 55 ألف كيلو من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ونجوع ومدن المحافظة (اهناسيا – ببا – بني سويف – سمسطا – الفشن – ناصر - الواسطى ) بحضور مندوب عن وزارة التضامن الإجتماعى وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة.

وأوضح محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية قامت هذا العام باستيراد 1,5 مليون كيلو لحوم أضاحي من البرازيل، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في نجوع وقرى ومدن محافظات الجمهورية المختلفة بالتعاون مع أكثر من 5500 جمعية أهلية صغيرة وبإشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.