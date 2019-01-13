وزير المالية الإيطالي: الاقتصاد يمر بمرحلة ركود وليس انكماش

قال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، اليوم الأحد، إن الاقتصاد الإيطالي ربما يعاني من الركود، ولكن ليس من الانكماش، مضيفا أنه سيتم السيطرة على نسبة عجز الموازنة .

وأضاف تريا في حوار مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية نشر اليوم إن القواعد النقدية للاتحاد الأوروبي خاطئة ويجب تغييرها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف "لا أرى انكماشا، ولكني أرى حالة ركود"، مضيفا أنه من الضروري الانتظار حتى 31 يناير الجاري؛ عندما تصدر إحصاءات إجمالي الناتج المحلي للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي للتأكد مما إذا كان الاقتصاد يمر بفترة ركود أم انكماش.

ووفقا لوكالة أبناء "بلومبرج"، انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1. 0% خلال الربع الثالث، وفي حال تراجع الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي، سيكون ذلك بمثابة دلالة على أنه في حالة انكماش.

وكانت بيانات صدرت أمس الأول الجمعة أظهرت أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 6. 1% في نوفمبر الماضي.

وأوضح تريا أن إيطاليا ملتزمة بخفض ديونها والسيطرة على نسبة العجز، مضيفا أنه يأمل في حدوث انتعاش اقتصادي خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، على عكس التوقعات.

ولدى سؤاله حول ما يبقي مستيقظا في الليل، قال تريا في حواره مع صحيفة كوريري ديلا سيرا "معدل البطالة في البلاد" حيث أنه بلغ 5. 10% في نوفمبر الماضي، وهى نسبة أعلى من النسبة التي تم تسجيلها في منطقة اليورو بأكملها وبلغت 9. 7%.