طيران التحالف الدولي يدمر سيارة مفخخة لداعش غربي العراق

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ذكرت مصادر عراقية أن طيران التحالف الدولي قصف اليوم الأحد، عجلة (سيارة) مفخخة لتنظيم داعش وتدميرها اقصى غربي العراق.

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي، قائد الفرقة السابعة في محافظة الأنبار "إن طيران التحالف الدولي قصف عجلة لتنظيم داعش في منطقة وادي حوران وتم تدميرها بالكامل".

من جهة أخرى، تمكنت قوات عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وحشد العشائر وعشيرة البو نمر من تدمير ثلاثة مضافات لعصابات داعش والاستيلاء على أسلحة وذخائر وخزانات وقود في قرية مريقة الواقعة في شمال غربي الأنبار وجنوبي صلاح الدين غربي البلاد.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول داعش وشن حملات تفتيش في المناطق التي يختبؤون فيها في إطار عمليات متفرقة في مناطق متفرقة من البلاد.

ورغم اعلان العراق في نهاية عام 2017 القضاء على داعش عسكريا، إلا أن التنظيم مازال نشطا في البلاد.