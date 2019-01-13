وزير الإعلام اليمني: الجيش يحبط عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي باللجنة المشتركة

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قامت بإحباط عملية إرهابية حوثية استهدفت الفريق الحكومي بلجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار بالحديدة.

وقال الإرياني في بيان، أوردته قناة "العربية الحدث"، الأحد، إن مليشيات الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار بالحديدة بطائرة مسيرة إيرانية الصنع.

يذكر أن مليشيات الحوثي قد هددت، في وقت سابق اليوم، إنه أصبح لديها القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم.

وتواصل اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية، برئاسة قائد فريق المراقبين الأمميين باتريك كاميرت، اجتماعاتها، من دون إحراز أي تقدم ملموس، وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، ومينائي "الصليف"، و"رأس عيسى" إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان الهدنة التي بدأت في 18 ديسمبر 2018.