«الداخلية» تطلق حملة موسعة لملاحقة عناصر «ولاية الصعيد» بجبال الوجه القبلى

مصدر أمنى: العناصر تحاول الهروب بعيدا عن الرصد الأمنى.. والاستعانة بـ«قصاصى الأثر» لتعقبهم بالمدقات والكهوف الجبلية بالوجه القبلى



أطلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات استباقية موسعة بمحافظات الصعيد ومنطقة الواحات لتطهيرها من العناصر الإرهابية، والبحث عن العناصر التكفيرية الموالية لخلية «ولاية الصعيد» التابعة لتنظيم «داعش» التى يقودها الإرهابى الهارب عمرو سعد عباس، المتورط فى عمليات استهداف الكنائس والأقباط على مدى السنوات الماضية، والتى كانت تخطط لعمليات إرهابية قبل ذكرى ثورة يناير.

وقال مصدر أمنى: إن العناصر الإرهابية تتنقل من مكان لآخر نتيجة للضربات الاستباقية الموجعة التى توجهها وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، كما تحاول الهروب بعيدا عن الرصد الأمنى.

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن أفراد الخلية يسعون لاتخاذ بعض المدقات والكهوف والأخوار الجبلية بمحافظات الوجه القبلى مكانا آمنا للاختباء عن الأعين، ومن ثم الانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية، مؤكدا رصد الأعين الأمنية لكل التحركات والمخططات التى يسعون إلى تنفيذها.

وأشار، إلى أنه تم الاستعانة بقصاصى الأثر، لتحديد عدد من المسارات التى يمكن أن تتخذها عناصر الإرهاب للهرب إلى ليبيا، كما تم تحديد عدد من المدقات الصحراوية فى جميع الاتجاهات التى يمكن أن تسلكها العناصر الإرهابية والإجرامية، مؤكدا أن الحملات مستمرة على مدى الـ 24 ساعة، لتعقبهم؛ حيث تم التركيز على مخارج ومداخل تلك المحافظات والمدقات الجبلية المؤدية إلى الطرق الصحراوية تجاه المنطقة الغربية.

وأوضح، أن وزارة الداخلية شنت حملات على صحراء «أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، وقنا، والأقصر، والوادى الجديد» والواحات البحرية، مدعمة بغطاء جوى، وذلك بمشاركة فرقا أمنية على أعلى مستوى مشطت الطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات، لمراقبة 4 مسارات جبلية تؤدى مباشرة إلى الصحراء الليبية لمنع هروب العناصر التكفيرية.

وأكد المصدر استمرار القوات فى عمليات التمشيط لتطهير المناطق وإفشال المخططات الإرهابية التى تقف ورائها عناصر خارجية تستهدف أمن واستقرار الوطن، لافتا إلى أنه تم تدمير 17 عشة وضبط 13 متهما، يشتبه فى تعاونهم مع العناصر الإرهابية، و37 هاربا من أحكام.

وأكد المصدر أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وجه بتشكيل فرق أمنية من ضباط قطاع الأمن الوطنى والأمن العام وإدارات البحث الجنائى والقوات الخاصة بقطاع الأمن المركزى، لتضييق الخناق على الإرهابيين، وتشديد الإجراءات الأمنية بالمناطق الحدودية للمحافظات.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أول أمس عن مقتل 6 عناصر إرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج، حيث عثر بحوزتهم على أسلحة ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية.