ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 123 ألف جنيه و20 ألف ريال سعودى إلى جدة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، من ضبط راكب حاول تهريب 123 ألف جنيه مصري و20 ألف ريال سعودي قبل سفره إلى جدة، مخالفا بذلك قانون انتقال النقد بصحبة الراكب، والذى يسمح باصطحاب 10 آلاف دولار فقط أوما يعادلها من العملات الأخرى.

وتبين أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة، اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتى (البحث الجنائي - تأمين الركاب) على جهاز كشف الحقائب في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر على مخبأ بجيوب سرية بداخلها المبلغ المذكور، وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.