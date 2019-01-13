وزير التعليم يشارك في حفل ختام مسابقة اتحاد الطلاب بالجامعة الأمريكية الثلاثاء المقبل

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تقيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الحفل الختامي لمسابقة اتحاد الطلاب بالجامعة لتطوير التعليم المصري، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في قاعة معتز الألفي، بحرم الجامعة يوم الثلاثاء المقبل.

ويلقي الكلمة الرئيسية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، وتقوم الفرق الـ6 المتأهلة للمرحلة النهائية بطرح أفكارها أمام لجنة من الخبراء في مجال التعليم وسيتم الإعلان عن الفريق الفائز في الحفل الختامي.

تهدف المسابقة إلى تقديم حلول مبتكرة للعقبات التي تواجه تطوير معلمي المرحلة التمهيدية ومرحلة التعليم الابتدائي وكيفية التعامل مع مقاومة التحول إلى إطار المناهج التعليمية الجديدة.