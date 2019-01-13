البحث العلمي توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط لإنشاء 24 شركة في الذكاء الاصطناعي

توقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، غدا الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بهدف المساهمة في إنشاء حوالي 24 شركة، في مجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة، حيث ستقوم بالتنفيذ جامعة الإسكندرية، والجهة المحتضنة هي جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يشهد التوقيع الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية ، والدكتور عبد الوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة أحمد خليل مدير مشروع رواد 2030.

وأشار الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، فى بيان أصدرته الأكاديمية مساء اليوم ، الى أن هذا التعاون تكمن أهميته في زيادة الطلب علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح من الأولويات أن تقوم الدولة بتشجيع العديد من الشركات الناشئة على البدء في الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن حاضنة الأعمال المتخصصة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي سيكون من أهدافها الرئيسية احتضان مجموعة من الشركات يمكن لبعضها الاستمرار في السوق وتقديم حلول عملية للعديد من المشاكل الحالية.