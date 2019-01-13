وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفى فلسطيني اليوم الأحد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات مسيرات العودة شرق قطاع غزة قبل أسابيع، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن شابا يبلغ (33 عاما) توفى متأثرا بإصابته بعيار ناري برقبته خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي .

وانطلقت مسيرات العودة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس الماضي، وقُتل فيها أكثر من 220 فلسطينيا وأصيب 24 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق بحسب احصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.