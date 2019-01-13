وزير بريطاني ينفي وجود فراغ داخل الحكومة بسبب بريكست

نفى وزير النقل البريطاني كريس جرايلينج وجود "فراغ" داخل الحكومة البريطانية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وسط سلسلة من التقارير بشأن تقديم أعضاء البرلمان البريطاني مخططًا مفترضًا للسيطرة على العملية.

وذكرت صحيفة (جارديان) البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن جرايلينج رفض تكرارًا الإفصاح عما ستقوم به رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في حال هزيمة مخططها بعد غدٍ الثلاثاء أمام البرلمان، قائلا: "إنني لا أعتقد أن هناك فراغًا على الإطلاق، وأن الحكومة تتطلع إلى تقديم اقتراح للأمة وإلى البرلمان"، مشيرًا إلى أن هذا -وفقًا لاعتقادهم- أفضل حل وسط يسمح لهم بمغادرة التكتل الأوروبي.

وذكرت مصادر إعلامية بريطانية أن أكثر من 100 عضو بالبرلمان الأوروبي من كافة دول الاتحاد الأوروبي وقعوا خطابا مشتركا طالبوا فيه الشعب البريطاني بإعادة النظر في بريكست لمنع ظهور "كارثة" جراء هذا الخروج.

وحذرت ماى أعضاء البرلمان البريطاني من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل كارثة لبريطانيا، في نداء من أجل تأييدها قبل يومين من إجراء تصويت في البرلمان من المتوقع أن تخسره، ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على اتفاق ماى للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل بعد أن تخلت عن خطط لإجراء تصويت في ديسمبر الماضي، بعد أن اتضح عدم وجود عدد كاف من النواب من حزبها أو الأحزاب الأخرى لدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.