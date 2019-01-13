منى زيدان ونيفين أشرف ومصطفى سنجر وإسراء السيد وخالد محمد:



طلاب الصف الأول الثانوى: امتحان اللغة العربية صعب ومن خارج الكتاب.. وحجازى يستنكر الهجوم على النظام قبل رؤية نتائجه

بدأت وزارة التربية والتعليم، أمس، الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى على نظام الثانوية الجديد ــ التراكمية ــ الذى سمحت فيه للطلاب باصطحاب الكتب المدرسية داخل اللجان أو ما يطلق عليه «الأوبن بوك»، وسط شكاوى عدد من الطلاب بشأن صعوبة أسئلة امتحان اللغة العربية، وعدم وضوحها، فضلا عن اختيار بعضها من خارج الكتاب، بالإضافة إلى قلة وقت الإجابة عنها.

وقال رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم رضا حجازى، إن الامتحان التجريبى يهدف إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم، وهو بمثابة تدريب حى لهم؛ حيث لا تحتسب درجاته فى النجاح أو الرسوب لهذا العام.

وأضاف حجازى، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه وجه المديريات التعليمية بالسماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى بحالته التى عليها أيا كانت؛ موضحا أن الحضور لن يؤثر على المجموع فى نهاية العام، وعدم الحضور يفقد الطالب فرصة التدريب الحقيقى لامتحان نهاية العام الدراسى وفق النظام الجديد، قائلا: «من لا يحضر هو الخسران».

وطالب حجازى أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى بعدم الضغط على أبنائهم، مؤكدا أن الهدف من الامتحانات هو الصالح العام حتى يدخل الطالب الجامعة مؤهلا بالتعلم والسوق العمل، مستنكرا الهجوم على النظام قبل رؤية نتائجه.

وقال طلاب فى الصف الأول الثانوى بعدد من مدارس وسط القاهرة إن امتحان اللغة العربية التجريبى لم يأت من الكتاب المدرسى، خاصة أسئلة النحو والنصوص، حيث وجدوا صعوبة فى حله، وأوضح عدد منهم أن الكتاب المدرسى الذى تواجد داخل اللجان لم تكن له فائدة، لأنهم لا يعرفون الإجابات الصحيحة للأسئلة، كما سألوا عددا من مدرسى اللغة لم يعرفوا الإجابة أيضا.

وأشار عدد من الطلاب فى المنطقة نفسها إلى أن معانى الأسئلة الاختيارية متقاربة جدا، ويصعب اختيار إجابة واحدة لها، مؤكدين أن الامتحان يحتاج إلى مزيد من التفكير والتركيز، وهذا الأمر غير متوافر مع الوقت المحدد بساعتين ونصف الساعة، وأكد عدد من الطلاب فى إدارة مدينة نصر أن الامتحان جاء سهلا، فيما عدا بعض النقاط فى النصوص.

وفى الجيزة، قالت طالبات فى الصف الأول الثانوى بمدرسة أم الأبطال الثانوية بالهرم، إن أسئلة القراءة والنصوص لم تكن من الموضوعات الموجودة بالكتاب المدرسى، لكن جاءت أسئلة مشابهة لما درسه الطلاب، وأضفن: «لم نستعن بالكتاب المدرسى داخل اللجنة، الكتاب ملوش لازمة، وأسئلة النحو كانت غريبة واحتاجت إلى وقت فى الحل، لأنها جاءت «اختيار من متعدد» وليس قطعة عليها أسئلة».

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة محمود الفولى، خلال تفقده مدرسة السعيدية الثانوية، إن الامتحان هدفه تدريب الطلاب ومنحهم فرصة الانتقال من ثقافة الدرجات إلى الفهم ومهارات التفكير العليا لدى الطلاب.

ولفتت مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم عبير أحمد، إلى إن اللجان شهدت انقساما بين الطلاب على الامتحان، الذى أكدت أنه جاء فى مستوى الطالب المتفوق، وأغلبه من خارج المنهج، وجاءت معظم الاختيارات متقاربة، ما تسبب فى حيرة الطلاب، وتساءلت: «معظم الأسئلة من خارج الكتاب، إيه لازمة أوبن بوك».

وفى السياق، انتظم ٢٦٠٥ طلاب وطالبات فى الامتحانات بمدارس شمال سيناء، وغاب ١٧ طالبا وطالبة، بحسب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ليلى مرتجى.

كما أكد وكيل الوزارة بجنوب سيناء محمد عقل، أن طلاب المدارس، خاصة فى إدارة الطور التعليمية، وأبدوا ارتياحهم للأسئلة، وقال الطالب أحمد مجدى، أن نظام «الأوبن بوك» أزال الرهبة التى كانت تنتابه من شبح الامتحانات، خاصة مع إمكانية الاستعانة بالكتاب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن نسبة الحضور لطلاب الصف الأول الثانوى على مستوى المحافظة لأداء امتحان مادة اللغة العربية قاربت 100%، حيث تم رصد حالة غياب واحدة لأحد الطلاب بإدارة بنها التعليمية مرضيا.