تساقط أجزاء من عقار قديم في محطة مصر وسط الإسكندرية

تلقى قسم شرطة محرم بك التابع لمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من حي وسط يفيد تساقط أجزاء من العقار الكائن في 5 شارع ابن راشد بمحطة مصر، وذلك عقب رصد مفتشي إدارة المتابعة الميدانية بالحي وهم: «غادة خميس مدير الإدارة، ومحمد عيد مدير المتابعة، ومحمد محمود مفتش المتابعة الميدانية»، تساقط أجزاء من العقار.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك وسط الإسكندرية، ووضع حواجز حديدية حول العقار «القديم»؛ حفاظًا على سلامة المارة، وانتظارًا لعرضه على لجنة المنشات الآيلة للسقوط؛ لاتخاذ قرارها بشأنه، وذلك وفقا لمصدر أمني للشروق، مساء الأحد.