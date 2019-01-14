حلف الناتو يجدد دعمه للعراق وتعزيز المشاركة لمحاربة داعش

جدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأحد، موقفه الداعم للعراق لتوفير متطلبات القوات العراقية وتعزيز الشراكة لمحاربة تنظيم داعش.

وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال استقبال مساعد الأمين العام للعمليات في حلف الناتو جون مينزا والوفد المرافق له "إن القوات العراقية اكتسبت مهارة عالية من تجربة الحرب ضد الإرهاب، ودحر عصابات داعش وأصبحت أكثر قدرة على حماية البلاد وبسط الأمن الداخلي من خلال الدعم الذي قدمته دول حلف الناتو للعراق ووقوفها معه لتجاوز التحديات الإرهابية الأمنية".

ودعا إلى "تعزيز العلاقات مع بعثة ودول الناتو بما يعزز إمكانات القوات العراقية في مجالات التسليح والتدريب".

ومن جهته، ذكر مساعد أمين عام الناتو "أن مهام الناتو في العراق تركز على تدريب القوات العراقية وإعداد مدربين عراقيين تلبي حاجة العراق في هذا المجال وإننا على أتم الاستعداد لتوفير متطلبات القوات العراقية وتعزيز الشراكة".

وجرى بحث طبيعة القوات والدول المشاركة فيها وأعدادها وأن تكون مساعدة للعراق ومتوازنة مع ظروفه المحلية والإقليمية.

كان العراق قد اعلن في نهاية عام 2017القضاء على داعش عسكريا في البلاد.