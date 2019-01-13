مباحثات عراقية إيرانية لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين

أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ريف اليوم الأحد، في مقر وزارة الخارجية العراقية.

وأكد وزير الخارجية العراقي، في بيان صحفي "على انفتاح العراق على دول العالم كافة وخاصة دول الجوار على أساس المصالح المشتركة ودفع الأخطار المشتركة".

وقال إن "العلاقات العراقية الإيرانية تشهد تقدما مضطردا في ظل الزيارات المتبادلة لمسؤولي الدولتين و العراق عازم على الارتقاء بهذه العلاقات وتعزيز روابطها بين البلدين وعلى كافة الصعد خدمة للشعبين الجارين".

من جانبه، أكد محمد جواد ظريف وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى "جانب العراق في حربه ضد الارهاب والاستمرار في تقديم الدعم والمساندة في اعادة الإعمار".

وبحث الجانبان تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والوضع الحالي في المنطقة.

وكان ظريف قد وصل عصر اليوم الأحد إلى بغداد على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير في زيارة تستمر ثلاثة أيام.