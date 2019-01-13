وفاة ثلاثة ألمان إثر انهيار جليدي بالنمسا

ذكرت السلطات النمساوية، اليوم الأحد، أن ثلاثة متزلجين ألمان توفوا في مدينة ليش النمساوية إثر انهيار جليدي هناك.



وأوضحت السلطات أن رجلا من مجموعة المتزلجين التي كانت مكونة من أربعة أفراد لا يزال مفقودا.



وبحسب بيانات السلطات، سار الأربعة متزلجين إلى طريق تزلج مسدود أمس السبت، وتم تسجيلهم كمفقودين مساء أمس.



وعثر المنقذون على جثث ثلاثة رجال منحدرين من جنوبي ألمانيا تبلغ أعمارهم (32، 36، 57) عاما قبل منتصف ليلة السبت، الأحد، بحسب الشرطة.



ويبلغ عمر الشخص الذي لا يزال مفقودا 28 عاما، وينحدر أيضا من جنوبي ألمانيا.



وعندما قدمت زوجة أحد المتزلجين بلاغا عن تغيب زوجها، مساء أمس السبت، نجح المسؤولون سريعا في تحديد موقع مجموعة المتزلجين بواسطة خاصية تحديد الموقع الجغرافي بالهاتف الجوال وتسلقت فرقة إنقاذ إلى الموقع على الفور، وتم العثور على جثث ثلاثة متزلجين قرابة الساعة 23 بالتوقيت المحلي، علما بأنه كان لديهم معدات الإنقاذ بالكامل.



واستلزم الأمر إيقاف البحث عن الشخص الرابع بسبب ارتفاع خطورة حدوث انهيار جليدي. وسوف تقرر اللجنة المعنية بالأمر في وقت لاحق اليوم، إذا ما كان سيتم استئناف البحث اليوم أم لا، بحسب متحدث باسم الشرطة.