يعقد، اليوم الإثنين، اجتماع لمنتدى غاز دول شرق المتوسط فى القاهرة، بحضور وزراء الطاقة المصرى واليونانى والقبرص والإسرائيلى والإيطالى والأردنى، وممثلين عن السلطة الفلسطينية.

وبحسب مصدر مسئول بوزراة البترول والثروة المعدنية المصرية، طلب عدم نشر اسمه، فإن الاجتماع سيناقش خطة التعاون بين الدول المشاركة فى المنتدى لتحويلها إلى مركز إقليمى للطاقة والتعاون فى مجال تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.

وأوضح أنه سيتم مناقشة خطة مصر والتى تعمل من خلالها على التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة فى منطقة شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة، عبر استغلال البنية الأساسية القوية بها، واستعداد مصر للتعاون مع دول المنطقة لاستقبال كميات الغاز وتسييلها وإعادة تصديرها لأوروبا، حيث سيتم مناقشة خطة إرسال الغاز من الدول المشاركة فى المنتدى إلى مصر لمعالجته وإسالته من خلال محطات الإسالة المصرية ومن ثم تصديره مرة أخرى.

وفى أكتوبر الماضى، تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره القاهرة، حيث شهد اجتماع القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليونانى، ونيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص فى جزيرة كريت، الإعلان عن إنشاء المنتدى، الذى يهدف إلى معالجة الخلل فى التباين الكبير فى الميزان التجارى بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى، لاسيما أن العجز التجارى لصالح الدول الأوروبية واضح وكبير، وذلك من خلال تيسير الحصول على التمويل اللازم لإقامة المشروعات الاقتصادية بشروط ميسرة، والعمل على مساعدة الدول العربية فى دخول منتجاتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبى وتعزيز التعاون فى المشروعات الاقتصادية والصناعية وتبادل الخبرات والمعلومات فى القطاعات ذات الأهمية مثل الطاقة والتكنولوجيا.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجى فى الولايات المتحدة، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ونحو 107 مليارات برميل من النفط الخام.