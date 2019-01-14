تليكوم الألمانية للاتصالات تطالب بتشديد العقوبات على قراصنة الإنترنت

طالبت شركة دويتشه تليكوم الألمانية للاتصالات بتشديد العقوبات على قراصنة الإنترنت، وذلك في أعقاب واقعة التسريب التي قام فيها شاب من ولاية هيسن بتسريب بيانات نحو 1000 سياسي وشخصية بارزة في ألمانيا.

وفي تصريحات صحفية، قال توماس تشيرزيش، الذي يتولى رئاسة قسم الأمن الإلكتروني لدى دويتشه تليكوم منذ 2014، إن: "العديد من المحاكم تعامل السطو الرقمي على أنه مخالفة بسيطة".

وأشار تشيرزيش إلى أن العديد من الناس صار لديهم اليوم على حواسبهم معلومات أكثر قيمة من المقتنيات الموجودة في مساكنهم؛ ومن ثم فإنه يتعين معاقبة السطو الإلكتروني بنفس القدر الذي يعاقب به السطو الفعلي على المنازل".

وأعرب المسؤول البارز في أكبر شركة اتصالات في أوروبا عن أسفه لافتقار العديد من القضاة إلى المعرفة اللازمة بتكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة إعادة تدريبهم والتبادل المعرفي المشترك.

وحسب معلومات صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، فإن تليكوم تسجل نحو 12 مليون هجوم إلكتروني يوميا، ويجري التصدي بشكل آلي للأغلبية الكاسحة من هذه الهجمات، وتضطر الشركة إلى التدخل يدويا في نحو 100 حالة يوميا.

وفي سياق متصل، طالب نواب في البرلمان بتشديد قوانين معاقبة القراصنة الإلكترونيين، وقالت أندريا ليندهولتس، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، إنه ينبغي حماية النواب بصورة خاصة بوصفهم جزءا من البنية التحتية الحرجة لألمانيا بسبب "وضعهم الحساس"، بحسب قولها.