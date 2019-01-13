يوفنتوس يهزم بولونيا بهدفين ويصعد لدور الثمانية بكأس إيطاليا

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تأهل فريق يوفنتوس إلى دور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا بعدما تغلب على بولونيا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في دور الستة عشر من البطولة.

وسجل هدفي يوفنتوس فيديريكو بيرنارديسكي ومويس كين في الدقيقتين التاسعة و49.

يذكر أن يوفنتوس هو حامل اللقب حيث تغلب على ميلان في المباراة النهائية من النسخة الماضية 4 / صفر.

كما انتزع فريق ميلان بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على سامبدوريا 2 / صفر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليضطر الفريقان لخوض شوطين إضافيين تمكن خلالهما ميلان من حسم التأهل.

وسجل هدفي ميلان باتريك كوترون في الدقيقتين 102 و108.

كما تأهل فريق لاتسيو إلى دور الثمانية بتغلبه على فريق نوفارا 4 / 1.

وسجل أهداف لاتسيو لويس البيرتو في الدقيقة 12 شيرو إيموبيلي (هدفين) في الدقيقتين 20 و35 وسيرجي سافيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف نوفارا الوحيد أومبيرتو يوسيبي في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وبانطلاق مباريات دور الست عشر بكأس إيطاليا تنتهي فترة العطلة الشتوية بإيطاليا والتي استمرت أسبوعين.