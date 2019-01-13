تعديل اتفاقيات الغاز بين شركات مصر والأردن

شهد وزيرا البترول فى مصر والأردن، تعديل اتفاقيات ومذكرات تفاهم قائمة بين شركات الغاز الطبيعى فى البلدين، والتى تنظم عملية بيع وشراء الغازبينهما فى مجال تشغيل خطوط أنابيب وشبكات النقل بما يتناسب مع الظروف التشغيلية للبلدين وساعات الذروة لمحطات الكهرباء المملوكة لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، بالإضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصرى فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز داخل الأردن، بحسب بيان لوزارة البترول، أمس.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أمس مع المهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة الأردنية، خلال زيارتها لمصر؛ حيث بحث الطرفان الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التى تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعى بين البلدين.