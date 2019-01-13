اكتشاف حالات تفش جديدة بحمى الخنازير الأفريقية شمال غربي الصين

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، اكتشاف حالات تفش جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة (قانسو) شمال غربي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه من بين 109 خنازير في مزرعة بمدينة (قنجيانغ) بمقاطعة (قانسو)، تأكد إصابة 44 خنزيرا بالمرض نفق منها 9 خنازير.

وأطلقت السلطات المحلية استجابة طارئة لفصل الخنازير المصابة وإعدامها وتطهيرها، فيما حظرت نقل كل الخنازير ومنتجاتها خارج منطقة الإصابة أو إليها.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أوالأنواع الحيوانية الأخرى.

وأبلغت الصين عن أول حالة للمرض في أغسطس الماضي بمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد، وتم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.