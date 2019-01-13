محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف على مستوى اﻷحياء

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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بالمرور على أعمال الرصف التي تتم كلا في نطاقه وذلك للتأكد من كفاءة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع وفقا للمقاييس المنصوص عليها، مشددا بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف ومراجعتها فورا مع المختصين، وضرورة التنسيق مع مديرية الطرق لإزالة أية عقبات تواجه أعمال الرصف.

ووجه المحافظ - خلال اجتماعه اليوم اﻷحد، لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي 2019/2018 - مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ بالخطة الاستثمارية الحالية، والالتزام بالانتهاء من رصف الأجزاء التي يتم إصلاحها أولا بأول.

و خلال الاجتماع تم استعراض أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي علي مستوى أحياء المحافظة.

يأتي هذا في إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة، والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر المتوسط.