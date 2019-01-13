وزارة حقوق الإنسان اليمنية: الحوثيون يقصفون المساكن ويستمرون بخرق الهدنة

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، إن المليشيات لن تفهم أية لغة للسلام، لأنها لا تفهم سوى لغة السلاح والحرب، مشيرًا إلى استمرار خرق المليشيات الحوثية للهدنة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن المليشيات مستمرة في قصف المناطق السكنية في كثير من الأنحاء اليمنية، بالإضافة إلى قصف جنوب الحديدة، ما دفع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بالرد على هذه الضربات.

وأشار إلى استمرار حفر المليشيات للخنادق بمدينة الحديدة، ما يعني تأهبها للانقضاض على المدينة بالكامل ومحاولة استعادتها من سيطرة الجيش اليمني، مضيفًا أن المليشيات تعمد إلى ترهيب وتخويف المواطنين وقصف المناطق الآهلة بالسكان لإجبار المواطنين على النزوج ثم احتلال مناطقهم.

وأوضح أن الحكومة اليمنية تعمد بالتعاون مع المنظمات المحلية الموثوق فيها المنتشرة في المناطق لتوزيع المساعدات الإنسانية، والتي تقوم بدورها بشكل محايد بعيدًا عن الانتساب لأي جهة، حتى لا يتم نهب المساعدات.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية والمليشيات الحوثية، قد أبرما اتفاقًا في السويد، ديسمبر الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة، يتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار في الحديدة وانسحاب المليشيات من مينائها البحري، إلا أنه منذ ذلك الحين وأعلنت الحكومة عن أكثر من 200 خرق للهدنة من قبل المليشيات، وانتهاء المهلة دون انسحاب الحوثيين من المدينة ومينائها.