قال اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، إن الهدف من تطوير المناطق العشوائية، هو إخلاؤها وإعادة بنائها وفق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وتحويلها إلى مناطق حضارية تضم كافة الخدمات؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الغربية للمساكن الجديدة الخاصة بنقل سكان منطقة كندالية غير الآمنة، وتفقد عمارتين سكنيتنن تحت الإنشائها بمنطقة حوض الرقيق تضمان 65 وحدة سكنية بمساحات تتراوح 60 – 65 مترًا للوحدة السكنية الواحدة، والمقرر الإنتهاء منهم في يوليو القادم.

يذكر أنه تم الإنتهاء من بناء 5 عمارات سكنية بعدد 103 وحدات سكنية بمنطقة مساكن الشباب ومساكن السلام.

طالب الأهالي، المحافظ باستكمال توصيل الصرف الصحي ورفع القمامة أولاً بأول، ووجه الأخير، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير مواسير الصرف ومقابض البالوعات، وقيام حي أول طنطا بأعمال الحفر على أن يشارك الأهالى بباقى التكلفة على نفقتهم وذلك لسرعة توصيل الصرف لكونها منطقة عشوائية غير مخططة.

كما وجه المحافظ، رئيس حي أول طنطا بتوفير سيارة لجمع القمامة من المنطقة يومياً، وإزالة ناتج التطهير والقمامة من جانبي الترعة على الفور.

وامتدت جولة المحافظ لتفقد عمارتين سكنيتين بمنطقة مساكن الشباب تضمان 38 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 8 محلات، وكلف الإدارة الهندسية وحي ثان طنطا، بعمل عرض متكامل لموقف تسليم الوحدات السكنية قبل تنفيذها، على أن يشمل الأسماء والحالة الإجتماعية وإحداثيات المنازل التي سيتم إخلائها وذلك للعمل على مراعاة الإخلاء الكامل للمنطقة العشوائية لإعادة تطويرها.

كما وجه أيضًا بالإنتهاء من توصيل الوصلات الخارجية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي والعدادات مسبوقة الدفع.

كما تفقد المحافظ، منطقة تل الحدادين؛ لفحص المنطقة تمهيدًا لدخولها أعمال التطوير، والتقى مع سكان منطقة تل الحدادين؛ لتوضيح خطة التطوير لهم، موضحًا أن الدولة تعمل على توفير حياة كريمة لهم.

وخلال اللقاء وجه بصرف ألف جنيه من باب الأمل، لإحدى السيدات؛ نظرًا لظروفها المعيشية وذلك لشراء بضاعة للكشك الخاص بها؛ ليعينها على مصاعب الحياة.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة طنطا بتوفير شقة بمساكن الإيواء العاجل لأحد السيدات التي تسكن في عشة بالمنطقة.

وفي لفتة إنسانية من محافظ الغربية، أثناء طلب سيدة بالمنطقة إجراء عملية جراحية بالعين نظراً لظروفها الصحية والمعيشية، إصطحبها بسيارته إلى مستشفى الرمد وتابع إجراء الفحوصات الأولية لها، مشدداً على سرعة إنهاء إجراءات العملية لها.