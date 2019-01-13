طيران التحالف يتمكن من تدمير أحد الأنفاق في نينوي شمال العراق

صرح الناطق باسم مركز الإعلام "الأمني" في العراق، العميد يحيى رسول، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات "نينوي " تمكنت خلال عملية "استباقية " قامت بها لتفتيش قرية "خبارة شباط" من العثور على سبع عبوات ناسفة، كما عثرت على حزامين ناسفين ورمانتين يدويتين "تالفتين " وثلاث "رمانات " طائرة بدون طيار في منطقة الموصل القديمة ، فيما حين عثرت على أحد الأنفاق يحتوي على ثلاثة مداخل، في "جبال عطشانة " قرب قرية الشيخ تمكن طيران التحالف الدولي من تدميره.

وأضاف الناطق في بيان بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد، أن القوات الأمنية عثرت على خمس عبوات ناسفة محلية الصنع وقذيفتين ، وصاروخ كاتيوشا وقذائف هاون عيار "٨٠ ملم " خلال عملية تطهير طريق "تلكيف" ، والعثور على 7 مقذوفات عيار" ٥٧ ملم " خلال عملية تفتيش قامت بها في "حي الفاروق" بالموصل القديمة.