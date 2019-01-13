جيرمي كوربن: نعتزم التقدم بطلب لسحب الثقة من حكومة تيريزا ماي قريبا

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن، اليوم الأحد، أن الحزب يعتزم التقدم بطلب لسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي قريبا.

ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، عن كوربن قوله إنه في حال توليه منصب رئيس الوزراء فإنه يفضل أن يتفاوض بطريقته الخاصة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" بريكست" بدلا من الدعوة لإجراء استفتاء ثان.

وكانت ماي حذرت - في وقت سابق - أعضاء البرلمان من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل كارثة لبريطانيا، معتبرة عدم تأييد النواب لها بمثابة "خيانة لا تغتفر".

ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم البريطاني على اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل، بعد أن تخلت عن خطط لإجراء تصويت في ديسمبر الماضي، بعد أن اتضح عدم وجود عدد كاف من النواب من حزبها أو الأحزاب الأخرى لدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.