الجهاز الفني للمقاصة يجهز صفقته الجديدة

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وضع الجهاز الفني لنادي مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتجهيز اللاعب حسام عبد الواحد، الوافد الجديد للفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية قادما من فريق كوكاكولا.

ويأتي هذا لتجهيز اللاعب للدخول في التشكيل الأساسي للفريق خلال المواجهات المقبلة، ببطولة الدوري الممتاز، ومباراة كأس مصر أمام الزمالك في دور الـ8.

وظهر عبد الواحد بشكل مميز خلال تدريبات الفريق ونال ثقة طلعت يوسف المدير الفنى للتواجد في التشكيل الأساسي للفريق خلال اللقاءات المقبلة.

ويجيد اللاعب اللعب في مركز صانع الألعاب أو الجناح ويعول الجهاز الفني على اللاعب آمالا وطموحات عريضة، لتقديم مستوى مميز وجيد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.