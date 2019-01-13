وزير الصناعة: صادراتنا للقارة السمراء لا تتعدى 1% ونسعى لزيادتها

قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، إن الوزارة على وشك الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية منذ قليل، أن مصر لعبت دورًا بارزًا في إعطاء دفعة لجولات المفاوضات من خلال استضافتها لمنتدي التفاوض الرابع عشر؛ والذي أسفر عن إصدار حزمة القاهرة التكاملية والتي تضمنت تحديد آليات وتوقيتات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الإفريقية بما يعزز حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الوزارات الأخرى والقطاع الخاص لزيادة التواجد المصرى فى السوق الإفريقى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد العمل على زيادة معدلات الصادرات المصرية إلى السوق الافريقي، مشيرا إلى أنها لا تتعدى 1%.

وأشار إلى زيادة عدد المكاتب التجارية المصرية بإفريقيا ووصولها إلى 11 مكتبا؛ وهو الأمر الذي يعكس حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع هذا السوق الواعد.