تعطل حركة القطارات في هانوفر بألمانيا بسبب عطل في محطة توجيه

أصيبت محطة القطارات الرئيسية في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا اليوم الأحد، بالشلل لساعات بسبب عطل حدث في إحدى محطات توجيه القطارات.

وأعلنت شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) أن العطل الذي تم إصلاحه تسبب في تعطل قطارات مسافات بعيدة وقريبة في وقت مبكر من مساء اليوم، وبعد إصلاح العطل تمكنت القطارات مرة أخرى من التوجه صوب المحطة الرئيسية، وذكرت الشركة على تويتر أن هذا العطل نجم عنه تداعيات مختلفة من وقف لحركة التشغيل إلى تأخير الرحلات.

وتعد محطة القطارات الرئيسية في هانوفر واحدة من أهم محاور ربط حركة السكك الحديدية بالنسبة لجميع أنحاء ألمانيا، وأدى العطل إلى تكدس طوابير طويلة أمام مكاتب الاستعلامات.

وأعرب العديد من المسافرين عن استيائهم على الإنترنت فيما أخذ آخرون الأمر بروح الدعابة ووجه آخرون الشكر إلى الشركة لتقديم النصائح.

واضطر ركاب في قطار فائق السرعة (إنترسيتي إكسبريس) للبقاء في القطار لمدة ساعة ونصف الساعة قبل أن يعاود القطار سيره مرة أخرى.

وكان حريق في أحد الكابلات قد تسبب مطلع الشهر الماضي في إصابة محطة القطارات الرئيسية في هانوفر بالشلل واضطرار المسافرين إلى الانتظار لساعات.

ولا يزال سبب العطل الذي حدث لمحطة التوجيه اليوم، غير معروف.