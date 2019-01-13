البحث عن امرأة مفقودة بعد انفجار باريس

ذكر ممثلو ادعاء في باريس أن السلطات تبحث عن امرأة مفقودة اليوم الأحد، بعد يوم من انفجار خطير وقع وسط باريس وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.



وأكدت السلطات مقتل اثنين من رجال الإطفاء وسائح أسباني في الانفجار، والتي تعتقد أنه ناجم عن تسرب غاز. وأصيب عشرات آخرون.



ولحقت أضرار أيضا بالعديد من المنازل بسبب الانفجار، الذي وقع حوالي الساعة التاسعة صباحا، على بعد حوالي كيلومتر واحد من دار أوبرا باريس.

ومازال مئات الأشخاص غير قادرين على العودة إلى منازلهم، طبقا لما ذكرته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية. وتم توطينهم في مراكز طارئة.