وفاة 5 أشخاص في انهيار جليدي في فرنسا والنمسا

استمر تساقط الثلوج اليوم الأحد، ليتسبب في مزيد من المشاكل بالمناطق المحيطة بجبال الألب الأوروبية، حيث أفادت تقارير بوفاة خمسة أشخاص في النمسا وفرنسا، في وقت أشارت توقعات الأرصاد الجوية إلى موجة أخرى من الثلوج.

وأفاد مسؤولون في النمسا بوفاة ثلاثة مواطنين ألمان وفقدان آخر بعد رحلة تزلج بالقرب من مدينة ليخ. وتعرض المتزلجون لانهيار جليدي بعدما انطلقوا في طريق تم غلقه بسبب مثل هذه المخاطر.

وبدأت السلطات عملية بحث في أعقاب بلاغ تقدمت به زوجة أحد الرجال الأربعة عبر الهاتف في وقت متأخر أمس السبت.

ولا تزال السلطات تبحث عن رجل رابع (28 عاما) من جنوب ألمانيا.

وقد تم تحديد هوية المتوفين الثلاثة بأنهم رجال أعمارهم 32 و36 و57 عاما، ومن جنوب ألمانيا أيضا.

وتعرض الثلاثة لإصابات متعددة، وقد بدت على جثثهم آثار إصابات متعددة وعلامات اختناق، على الرغم من نشر وسائد هوائية للانقاذ.

وتوقفت عملية البحث عن الرجل الرابع اليوم الأحد بسبب مخاطر حدوث المزيد من الانهيارات الجليدية.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه "ليس من المؤكد ما إذا كان من المسؤولية القيام بعملية بحث في ظل ارتفاع مخاطر حدوث انهيارات جليدية".

وفي فرنسا، توفي اثنان من عمال المنحدرات الجليدية عندما كانوا يحاولون استخدام متفجرات في إطار إجراء معتاد لتقليل فرص حدوث انهيارات جليدية. وتوفي الاثنان عندما وقع انفجار بشكل غير متوقع، حسبما قال مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال المسؤول إن المنطقة التي توفي فيها الرجلان، بالقرب من موريلون، تتعرض حاليا لمستويات مرتفعة من مخاطر حدوث انهيارات جليدية، مضيفا أنهما كانت لهما خبرة في استخدام المتفجرات للقيام بمثل هذه العمليات.

من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا عن عدد من الحوادث وإغلاق شوارع جراء تساقط الثلوج. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ سوى عن حالة إصابة واحدة من ضمن 24 حادثا وقعت مؤخرا وتم الإبلاغ عنها في منطقة "بافاريا السفلى".

وتم اغلاق العديد من الشوارع أمام الحركة المرورية بسبب سقوط أشجار. ولم تتمكن فرق قطع الأشجار من نقلها بسبب خطر احتمال تعرضهم لسقوط أشجار أخرى.

وكان من المفترض أن يتحسن الطقس وترتفع درجات الحرارة فوق درجة التجمد اليوم الأحد قبل أن تنخفض مرة أخرى.

وفي حين أن ذلك سيؤدي إلى إذابة بعض الثلوج، قالت السلطات إنه سيجعل الثلج متشبعا بالماء ويجعله أثقل وزنا ، ما يزيد من احتمال زيادة وزنه فوق أسطح المنازل.