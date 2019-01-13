استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس



استشهد مساء اليوم الأحد، الشاب أنور محمد قديح (33عاماً) متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع خلال مشاركته بمسيرة العودة الشعبية السلمية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني، بأن الشاب قديح أصيب بجروح خطيرة قبل عدة أسابيع برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في رقبته على مقربة من الحدود الشرقية لخان يونس، نقل على إثرها إلى المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، وأجريت له عمليات جراحية إلا أنه استشهد اليوم متأثرا بجروحه الخطيرة.

وكانت المواطنة أمل الترامسي (43عاما) استشهدت أول أمس الجمعة برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركتها بمسيرة العودة السلمية شرق مدينة غزة.