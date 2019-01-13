فوافي «المقاصة» يستعد للمقاولون بالتأهيل

يستعد المدغشقرى باولن فوافي جناح نادي مصر المقاصة، لمواجهة فريق المقاولون العرب الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدوري الممتاز، بتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم السبت، الذي أقيم على الملعب الفرعى لإستاد الدفاع الجوي.

ويؤدى فوافي برنامجا تأهيليا وضعه له الجهاز الطبي، لتجهيزه لمواجهة الثلاثاء أمام المقاولون العرب، خاصة أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى للفريق، في التشكيل الأساسي للفريق طوال اللقاءات الماضية.

حيث يعاني فوافي في الفترة الأخيرة من مشاكل عضلية وإصابات خفيفة تسبب له بعض الآلام وتمنعه من اللعب بأريحية كبيرة في المباريات.