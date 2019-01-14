الإرهابي الإيطالي المعتقل في بوليفيا يعود إلى وطنه خلال ساعات

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن الإرهابي الإيطالي اليساري سيزاري باتيستي المعتقل في بوليفيا بعدما ظل هاربا لنحو أربعين عاما، سيتم تسليمه لإيطاليا "في الساعات القادمة".

وكتب كونتي على موقع فيسبوك "نحن سعداء لهذه النتيجة التي كانت بلادنا تنتظرها لسنوات عديدة".

وقبل هذا الإعلان، كانت هناك إمكانية تسليم باتيستي إلى البرازيل أولا، حيث كان قد فر من هناك في شهر ديسمبر الماضي.

وكان باتيستي (64 عاما) عضوا في جماعة "البروليتاريين المسلحين من أجل الشيوعية" وهي جماعة إيطالية متطرفة. وأدانته محكمة إيطالية غيابيا في عام 1993 بارتكاب أربعة اغتيالات سياسية في سبعينيات القرن الماضي.

وأعلن فيليبي مارتينز، مستشار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، للشؤون الدولية أمس السبت، عبر موقع "تويتر" أنه :"تم القبض على الإرهابي الإيطالي سيزار باتيستي الليلة في بوليفيا"، مضيفا أنه سيجري إعادته إلى البرازيل قبل ترحيله "المحتمل" إلى إيطاليا.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي على موقع "فيسبوك" في وقت سابق أن طائرة إيطالية رسمية انطلقت في طريقها إلى بوليفيا "بهدف تسلم باتيستي وإعادته إلى إيطاليا، تنتظره سجوننا هنا".