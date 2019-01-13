بنجلاديش تعدل الأجور بعد احتجاج عمال مصانع الملابس



أعلنت السلطات في بنجلاديش تعديل الأجور في قطاع الملابس، بعد أن تظاهر آلاف العمال للمطالبة بتطبيق هيكل الأجور الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، حسبما قال مسؤولون اليوم الأحد.

وأعلن وزير الدولة للعمل والتوظيف مونوجان سفيان ذلك بعد ساعات من تهديد المالكين بإغلاق مصانع الملابس لأجل غير مسمى ما لم يعد العمال إلى العمل.

وقالت الوزارة في بيان فصل الأجور لست درجات من العمال، مع الإبقاء على الحد الأدنى لأجور العمال من أدنى درجة دون تغيير عند 8000 تاكا (95 دولار أمريكي) شهريا. ومن المتوقع أن تضع الأجور بعد تغييرها حدا للاضطرابات.

وذكر وزير التجارة تيبو مونشي، للصحفيين بعد اجتماع مع ممثلي النقابات العمالية وأصحاب المصانع، أن العامل في الدرجات العليا سيتقاضى الآن 18 ألف و 257 تاكا شهريا، بزيادة عن 17 ألف و510 تاكا المنصوص عليها في سياسة الأجور لعام 2018.

وقال إن الزيادة في الأجور في الدرجات الأخرى تم تعديلها بشكل متناسب مع الدرجات، مضيفًا أنها سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من ديسمبر الماضي.

ودعا الوزير العمال إلى العودة إلى المصانع على الفور.

وكان أصحاب مصانع الملابس هددوا بإغلاق مصانعهم لأجل غير مسمى إذا لم يعد العمال المحتجون إلى عملهم بحلول غد الاثنين.

وقال رئيس رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنجلاديش، صديق الرحمن في مؤتمر صحفي اليوم الأحد فيما دخل الإضراب أسبوعه الثاني "إذا لم يعودوا إلى العمل، سنواصل إغلاق المصانع".

وأضاف أن أصحاب المصانع سيضطرون لوقف رواتب العمال، حيث أن القانون يطبق بند "لا عمل، لا أجر".

وينظم آلاف من عمال الملابس احتجاجات في الشوارع في دكا ومناطقها الصناعية المجاورة منذ مطلع الأسبوع الماضي للمطالبة بتنفيذ كامل لهيكل الأجور، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي لقطاع الملابس.

وكان عشرة أشخاص على الأقل قد أصيبوا يوم الاثنين الماضي فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق مجموعة من العمال الذين كانوا يغلقون طريقا سريعا محليا في منطقة "أشوليا" الصناعية، طبقا لما قاله مسؤول شرطة.

وأضاف أن الاضطرابات أدت إلى إغلاق أكثر من 50 مصنعا حتى اليوم.

وأشار العمال إلى أن العديد من أصحاب المصانع لم ينفذوا سياسة الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة في قطاع الملابس التي تم الإعلان عنها في سبتمبر.

يذكر أن حكومة بنجلاديش رفعت الحد الأدنى الشهري لأجور العمال في قطاع الملابس بنسبة 51% ليبلغ 8000 تاكا ابتداء من ديسمبر الماضي، ولكن قادة العمال يطالبون بحد أدني يبلغ 16 ألف تاكا. ويشار إلى أن الدولار يساوي 84 تاكا.

لكن زعماء النقابات قالوا إن أصحاب المصانع لم يرفعوا الأجور وفقا لهيكل الأجور وفقا لتعليمات الحكومة، مما دفع العمال إلى النزول إلى الشوارع.