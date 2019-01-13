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دراسة إطلاق اسم أمير الكويت علي أحد شوارع شرم الشيخ

إسراء السيد:
نشر فى : الأحد 13 يناير 2019 - 6:01 م | آخر تحديث : الأحد 13 يناير 2019 - 6:01 م

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت في مصر خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ.
وتناول اللقاء العلاقات المميزة بين مصر والكويت و دراسة إطلاق اسم أمير دولة الكويت على أحد الشوارع الرئيسية الهامه بمدينة السلام.
وعقب اللقاء قام سفير دولة الكويت بجولة ميدانية داخل مدينة يرافقه عدد من المستشارين الهندسيين لاختيار وتحديد عدد من الأماكن تمهيدا لاختيار أحدها بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظة ومدينة شرم الشيخ، لتدشين عمل فنى يوضع بأحد الميادين تعبيراً عن الأخوة الوطيدة بين البلدين.


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