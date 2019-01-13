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إيطاليا ترسل طائرة إلى بوليفيا لاستلام الإرهابي باتيستي

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 13 يناير 2019 - 1:18 م | آخر تحديث : الأحد 13 يناير 2019 - 1:18 م

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه تم إرسال طائرة على متنها رجال شرطة ومسؤولو استخبارات إلى بوليفيا على أمل تسلم الإرهابي الإيطالي اليساري سيزار باتيستي بشكل أسرع، مشيرة إلى أن الطائرة أقلعت إلى بوليفيا قبل ساعات.

وأفاد مصدر في الوزارة بالقول:"سنرى ما إذا كان باتيستي سيتوقف في البرازيلن أو سيعود إلى إيطاليا مباشرة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية بشكل منفصل أن العمل جار لضمان تسلم باتيستي "في أسرع وقت" .

يأتي ذلك في أعقاب إعلان مستشار للرئيس البرازيلي اليساري، جايير بولسونارو، أن الإرهابي الذي كان هاربا من السلطات البرازيلية قد اعتقل في بوليفيا.

وأمر قضاة برازيليون في ديسمبر الماضي باعتقال الإيطالي الذي فر من وطنه قبل عدة عقود وأُدين بتهمة القتل غيابيا.

وغرد فيليبي مارتينز، مستشار بولسونارو الخاص للشؤون الدولية، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "تم القبض على الإرهابي الإيطالي سيزار باتيستي الليلة في بوليفيا"، مضيفا أنه سيجري إعادة الإيطالي إلى البرازيل قبل ترحيله "المحتمل" إلى إيطاليا لقضاء عقوبة السجن المؤبد هناك.


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