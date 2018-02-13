محافظ قنا يتفقد مشروعات جمعية بشائر الخير للتنمية

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تفقد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، عددا من المشروعات الخيرية التابعة لجمعية بشائر الخير للتنمية بالمشاركة بقرية كوم الضبع بمدينة نقادة بحضور الأستاذ حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا والمهندسة فاطمة أحمد رئيس مجلس مدينة نقادة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار الهجان، إلى أن الجمعية تضم مستوصف طبى يشمل تخصصات العظام والأطفال والأسنان والعيون والباطنة ومركز للأشعة كما تضم الجمعية دور للحضانة ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم بالإضافة إلى أنشطة كفالة الأيتام وتيسير جواز الفتيات.

وأكد محافظ قنا، خلال الافتتاح أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة وعملها جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي لدعم برامج التنمية بالمجتمع موضحًا أن المشروعات والأنشطة التي تتبناها الجمعية تساهم بشكل كبير فى خدمة المجتمع والتيسير على المواطنين.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

كما تفقد الهجان سير العمل بمحطة مياه الشرب النقالى المرشحة بقرية كوم الضبع للإطمئنان على انتظام وصول مياه الشرب لكافة الأهالى مشيرا إلى أن المحطة تعمل بطاقة 25 / ثانية.